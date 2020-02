Padni komu padni. Pôjde OĽaNO príkladom?

Kandidátka OĽaNO verejne obhajovala aktérov známej finančnej kauzy so smeráckym krytím. Na kandidačnej listine zostáva aj po zásahu NAKA a vznesených obvineniach proti členom tejto organizovanej skupiny.

Najnovšie volebné prieskumy vyniesli Matovičovo OĽaNO do pozície suverénneho skokana kampane pred parlamentnými voľbami. Šéf hnutia sa netají spokojnosťou s takýmto vývojom. Bodaj by nie. Eufória priaznivcov vyvoláva zdanie, že za tým je aj zostava skvelých osobností na kandidátke.

Je tomu skutočne tak? Nie sú medzi kandidátmi schované čierne ovce, ktorých doterajšia činnosť a názory sa rozchádzajú so zásadami a cieľmi hnutia? Ak takí kandidáti sú, treba ich identifikovať a prejaviť odvahu k sebareflexii vo vlastných radoch. Vyhostiť ich skôr, než ich objavia neprajníci a začnú pretriasať početné médiá, ktorým Matovičov impozantný trend kríži plány. Čitateľ iste tuší, že nepíšem do vetra a že smerujem ku konkrétnej osobe. Áno, ale poďme pekne od začiatku, či ešte lepšie od konca.

V januári zasahovala NAKA na východe Slovenska v súvislosti s kauzou elokovaného pracoviska v Sečovciach, patriaceho pod Spojenú školu Dobšiná pod správou Košického samosprávneho kraja (KSK). Dochádzalo tam k podozrivému plytvaniu obrovských verejných peňazí KSK. V rukách polície (hoci zatiaľ len nakrátko) skončili 4, voči ktorým bolo vznesené obvinenie. Medzi nimi aj podnikateľka B. P., ktorá škole prenajímala budovy za nehorázne nájomné na základe nevýhodných zmlúv a dodatkov, uzavretých ešte pod patronátom bývalého smeráckeho vedenia kraja na čele so súdruhom a bývalým príslušníkom ŠTB Zdenkom Trebuľom. Nový župan Rastislav Trnka od nástupu do funkcie pokračoval vo svojich predchádzajúcich krokoch poslanca KSK. Snažil sa zastaviť tento biznis v presvedčení, že je to organizovaný podvod. Za svoju dôslednosť si vyslúžil vydieranie, vyhrážanie a pokus o podplatenie. Len čo o tom verejne informoval, z ničoho nič vstúpila do hry bratislavská aktivistka Monika Kozelová. V rýchlom slede za sebou napísala o kauze 5 blogov, v ktorých sa pod ušľachtilo sa tváriacou zámienkou zachovania školy a pokračovania vzdelávania rómskych žiakov jednoznačne postavila na stranu dnes už obvinených, a to vtedajšej riaditeľky školy A. K. a podnikateľky B. P. Neskôr mi obhajovala aj svoje pochopenie pre vydieranie premršteným nájomným: „ak bola jediná, ktorá im bola ochotná budovu prenajať, tak si pravdepodobne určovala podmienky“. Na župe vysvetlenia nežiadala, aby ani náhodou nemusela korigovať svoj zámer. Ataky na župana posmešne odbavila tipom, že Trnku „vydierala upratovačka, školník a niektorý z majstrov odborného výcviku.“ Pre vytvorenie ilúzie „objektívnosti“ jej zistení neváhala vycestovať z Bratislavy na Východ, aby absolvovala osobné stretnutia s neskôr obvinenou podnikateľkou a s vajdom z rómskej osady. Teda výlučne s tými ľuďmi, ktorým status quo predstavovaný výnosným biznisom a nadbytočným luxusom predostretým žiakom z rómskej osady vyhovoval. Veď kto z nich by odmietal aspoň na pár hodín denne zameniť chatrč v osade za plne klimatizované a odvetrané učebne? Efektné divadielko bratislavskej expertky na rómsku problematiku na druhom konci republiky vyvrcholilo jej účasťou na zastupiteľstve KSK 27.8.2018, keď sa okázalo postavila na čelo dovezenej delegácie rómskych žiakov zo Sečoviec. Za pomoci transparentov spoločne bojovali za udržanie riaditeľky aj za zachovanie školy so všetkými jej privilégiami, hoci v tom čase to ani nebolo v programe zastupiteľstva. Našťastie dnes je už všetko inak. Skončili časy, keď sa žiakom napríklad doslova vyrábali diagnózy za účelom zvýšenia normatívov v prospech školy. Podnikateľka B. P. namiesto inkasovania astronomického nájomného čelí obvineniu, tiež má problém s platením daní a má súdom zablokované nakladanie s prenajímanými budovami. Obvineniu čelí aj medzitým odvolaná riaditeľka A. K. a ďalšie dve osoby vrátane Trebuľovho bývalého šéfa odboru školstva KSK Š. K.

Aj keď sa školu nakoniec zachrániť nepodarilo, pani Kozelová – aspoň pokiaľ nebola podieľničkou na výnosoch z nájomného - môže byť s výsledkom sčasti spokojná. Škola aj so žiakmi je presťahovaná do inej budovy v Sečovciach s primeraným nájomným.

Po zásahu NAKA som oslovil pani Kozelovú na jej FB otázkou, či postrehla nové skutočnosti a či dodatočne nezmenila názor. Žiaľ, namiesto sebareflexie, ktorú by som od aktivistky očakával, sa zahrala na mŕtveho chrobáka. Kauzu, ktorej venovala toľko času a úsilia, vraj už nesleduje. Postrehla iba to, že zadržaných hneď prepustili. Ale nepostrehla, že ich zadržali na základe obvinenia a že ich vyšetrovanie pokračuje na slobode. Keď som meno Monika Kozelová našiel na kandidačnej listine OĽaNO, pochopil som dôvod preorientovania jej záujmu.

Hnutie OĽaNO považujem za dlhodobo najdôslednejšiu politickú silu v boji s korupciou, ktorá nemá len rétoriku, ale aj výsledky. Preto chcem dať svoj hlas vo voľbách Matovičovcom. Žiaľ, kandidatúra pani Kozelovej s týmto biľagom na krku je pre mňa principiálne neprijateľná. Žiadna, ani najušľachtilejšia zámienka (v jej prípade vzdelávanie rómskej mládeže) nemôže byť ospravedlnením masívneho priživovania sa zlodejov na verejných peniazoch, ktoré hneď po výmene županov vyplávalo na povrch. Keďže pani Kozelová v našom dialógu na jej FB ani v náznakoch nepripustila svoj prešľap a prípadnú sebareflexiu zaň, rozhodol som sa na ňu upozorniť aj takto verejne s vierou, že OĽaNO uplatní princíp „padni komu padni“ aj vo vlastných radoch. S takou dôslednosťou, ako to vyžaduje u iných.