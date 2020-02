Kandidátka OĽaNO zahladila stopy, Matovič mlčí. Vybavené?

Tak dopadla moja snaha očistiť kandidačnú listinu OĽaNO od osoby, ktorá tam nepatrí. Kandidátka č. 27 sa najprv chválila, ako sa v kauze školy v Sečovciach zastala jej pochybne zbohatnutých aktérov. Teraz hrá mŕtveho chrobáka.

Kandidátkou OĽaNO, ktorá je podľa mňa na kandidačnej listine omylom, je bratislavská aktivistka Monika Kozelová. V nadväznosti na môj prvý blog dopĺňam dôvody a krátku chronológiu, ako som dospel k tomuto presvedčeniu. Najprv som pani Kozelovej na jej FB profile pripomenul jej pochybnú angažovanosť v spomenutej kauze. Nádejal som sa, že si siahne do svedomia a sama si uzná dôvod na odstúpenie z kandidatúry z úcty k strane a jej lídrovi, ktorým týmto kazí zaslúženú protikorupčnú povesť. Naša komunikácia bola síce slušná, ale skončila bez výsledku. Prípad ju už údajne nezaujíma a verí vyšetrovateľom. Prerátal som sa v očakávaniach, že po nedávnom obvinení vznesenom voči aktérom tejto kauzy a následnom zásahu NAKA si pani Kozelová uvedomí, že – diplomaticky povedané - nesprávne vyhodnotila situáciu. Medzi riadkami som ju navádzal na odstúpenie z volieb za medvediu službu, ktorú robí OľaNO. Lenže k prehodnoteniu u nej nedošlo.

Ukážka z korešpondencie s pani Kozelovou

Nevedno, či z tvrdohlavosti, samoľúbej neomylnosti, či nebodaj z podieľania sa na finančných výnosoch z podozrivej transakcie predraženého prenajímania školských budov. V každom prípade je pre mňa desivá predstava, že sa na víťaznej vlne OĽaNO prešmykne do parlamentu či nebodaj do vlády osoba s takouto mentálnou výbavou a s nevysporiadaným biľagom z minulosti.

Po bezvýslednej komunikácii s pani Kozelovou som na jej pochybné aktivity upozornil lídra OĽaNO Igora Matoviča, lebo prirodzene nemusel o nich vedieť.

Správa zaslaná Matovičovi

Jeho nasledné mlčanie som si najprv v dobrom vysvetľoval zaneprázdnenosťou vo volebnej kampani. Pre istotu som ho upozornil duplicitne tým, že som požiadal o poštársku výpomoc iného kandidáta OĽaNO. Ten moju správu ochotne doručil Matovičovi cez jeho asistentku. Ochotne preto, lebo kauzu nazval „mega podvod“ a ako poslanec Košického samosprávneho kraja stál na poškodenej strane sporu. Čiže opačnej, ako pani Kozelová. Ani jeho zapojenie však neprelomilo Matovičovo mlčanie. Spľasla tak moja naivná nádej, že líder OĽaNO predvedie ukážkovo všetkým, ako si vie poupratovať pred vlastným prahom v duchu jeho obľúbeného hesla „padni komu padni“.

Preto som venoval kontroverznému pôsobeniu pani Kozelovej v kauze Sečovce blog. Až keď jeho čítanosť začala nebezpečne narastať, zrazu sa všetkých 5 jej blogov, venovaných tejto kauze, z internetu vyparilo.

Jeden z piatich vymazaných blogov

Mal som na výber posúdenie, či to bol vrchol sebareflexie na základe priznania si viny, vypočítavé rozhodnutie pre dosiahnutie volebného úspechu alebo podmienka daná zhora pre jej zotrvanie na kandidačnej listine. Keďže stále kandiduje a užíva si priazeň často ničnetušiacich sympatizantov, je to vlastne jedno.

Vytrvalé mlčanie pána Matoviča vo mne živí zlú predtuchu, že s pani Kozelovou má po voľbách vyššie plány. Ak by vyšli, obávam sa, že by vyšetrovanie tohto prípadu nasmerovala do stratena, či dokonca do vymáhania ušlého mnohomiliónového zisku od župy v prospech ľudí, ktorí zatiaľ čelia trestnému stíhaniu. Vo svetle najnovšieho vývoja by to až také prekvapenie nebolo. Špeciálny prokurátor údajne náhle zrušil obvinenie všetkým štyrom zadržaným, ale trestné stíhanie vo veci predraženého nájomného pokračuje. Aj v prokuratúre zrejme platí, že ryba smrdí od hlavy.

Preto som sa rozhodol napísať toto voľné pokračovanie k prvému blogu a zahrnúť do deja aj neobvykle pasívnu úlohu pána Matoviča, ktorého som v prvom blogu džentlmensky ušetril doprajúc mu čas na zváženie korektúry kandidačnej listiny. Zároveň novým blogom vraciam pani Kozelovú do jej vlastnej hry po tom, čo sa pre ňu asi stala nepríjemná a chcela z nej poľahky vystúpiť vymazaním svojich blogov. Má smolu, blogy sú aj naďalej dostupné v internetovom archíve. Ak by predsa dospela k pokániu, je zbabelé tak učiniť bez ospravedlnenia sa, IBA vymazaním blogov. Lebo možno aj jej blogy mohli napomôcť k rýchlemu zrušeniu obvinenia. Mala by platiť zásada, že kto z akýchkoľvek pohnútok verejne lobbuje za zlodejov, musí si za to niesť aj zodpovednosť.