Koronu raz porazíme, ale s jej následkami budeme odkázaní žiť

Slovensko, rovnako ako celý svet, úporne bojuje s pandémiou koronavírusu. 163 tisíc pozitívne testovaných, 2,9 tisíc hospitalizovaných, vyše 2 tisíc úmrtí. Tak vyzerá katastrofický scenár na konci roka 2020.

„Vďaka“ zaň patrí aktivitám politických a pseudovedeckých manipulátorov, ktorí spočiatku úspešný boj proti pandémii zneužili a účelovo zvrtli na boj proti Matovičovi sťaby úhlavnému nepriateľovi. Vyústilo to do protestov, trestných oznámení a do ďalších foriem občianskej neposlušnosti proti prijímaným opatreniam, nepochopiteľne až za hranicu straty pudu sebazáchovy. Nechceným výsledkom takejto kampane sú vysoké čierne čísla štatistík nakazených, hospitalizovaných a obetí, ktorými Slovensko nezadržateľne finišuje na neželané vrcholné priečky rebríčka krajín prehrávajúcich s koronou. Kolabujúce nemocnice, vyčerpaný a demotivovaný zdravotnícky personál v kontraste s premotivovanými hoaxovými infektológmi a cynicky provokujúcimi fejsbúkovými vysmievačmi je tou „najlepšou“ kombináciou, ktorá z nás robí favorita v tejto bizardnej súťaži. Ak vám títo falošní pomätenci budú priať dobré zdravie v novom roku, vedzte, že v skutočnosti to myslia aj konajú opačne.

Vôbec sa nedivím, že v takejto vypätej až nepriateľskej spoločenskej atmosfére sú aj členovia vlády a odborných konzílií ľudsky unavení a demotivovaní, aby prijímali rozumné a účinné protipandemické opatrenia vopred vediac, že narazia na odpor pri ich presadzovaní. Vnútorným sporom čelí aj vládna koalícia. Pre spory sa nateraz upustilo od zopakovania plošného antigénového testovania, ktoré objavilo najpostihnutejšie okresy a v nich štatisticky preukázateľne znížilo a oddialilo šírenie nákazy. Za týchto okolností sme v prevencii nákazy koronavírusom takmer dospeli do štádia „pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže“ alebo „pomôž si ako vieš“. Pozitívom je aspoň skúsenosť, že počas roka sme si už dostatočne osvojili zásady ochrany. Nie sme preto až tak odkázaní čakať na neustále sa meniace opatrenia, aby sme zbytočne pokúšali ich limity.

A tak nám všetkým s triezvym úsudkom prajem dostatok pudu sebazáchovy, aby sme neprepadali panike a strach aby sme nahradili ovládateľným rešpektom z choroby. Aby sme s disciplínou, zodpovednosťou a zdravým rozumom zvládli vydržať do podania vakcíny. Lebo s ňou Covid-19 nakoniec určite porazíme. Horšie je, že hlupáci a cynickí ľudia, ktorých demaskovala či rovno splodila pandémia koronavírusu, nám tu zostanú ako nepríjemná pamiatka na ňu. Presnejšie iba tí z nich, ktorí na svoje presvedčenie a aktivity sami nedoplatia.