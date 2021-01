Uvádzanie ľudí do omylu ako pracovná metóda Petra Pellegriniho

Pellegriniho reakciou na prepad strany Smer-SD v parlamentných voľbách bolo založenie vlastnej strany Hlas-SD. Výhovorka o náhlom obrate hodnotového zamerania, ktorej už nik neverí, odštartovala sériu ďalších zavádzaní ľudí.

Rafinovaná cenzúra

Viete, čím sa odlišuje rafinovaná cenzúra na facebooku (FB) od tej obyčajnej? Tým, že o tej rafinovanej netušíte; pri písaní nie ste blokovaní a vidíte všetko, čo ste napísali. Ak však rátate s tým, že vaše príspevky vidia aj ostatní, ste vo vážnom omyle. Skryl ich nečestný cenzor, ale ponechal vám slobodu písania pre nikoho „do luftu“, aby z vás urobil hlupáka. Samozrejme, že túto fintu vám neprezradí, lebo účelové uvádzanie ľudí do omylu je jeho pracovná metóda, ktorú si zvyčajne prenáša z virtuálneho sveta aj do reálneho. Áno, píšem tu o Petrovi Pellegrinim, ktorý na svojom FB v rámci cenzúry uprednostňuje túto zákernejšiu formu virtuálneho zavádzania.

Pozrime sa názorne, ako takáto cenzúra vyzerá na snímkach z monitoru počítača vyhotovených v tom istom čase. Vrchná časť obrázku obsahuje môj napísaný komentár v podobe, ako ho vidím v nadväznosti na nasledujúci komentár ja. Ostatní vidia to, čo je na spodnej časti obrázku (pod zelenou čiarou). Po zásahu správcu stránky sa pre oči iných môj komentár vyparil. Rovnaký zásah cenzúry postihol aj moje druhé „ja“, t. j. náhradný profil, ktorý som si z donútenia vytvoril pre pokračovanie komunikácie. Z toho usudzujem, že takýmto prefíkaným spôsobom si pán Pellegrini pravidelne čistí svoju stránku od mnohých ničnetušiacich kritikov. Vo vidine predčasných volieb neváha zneužiť hocičo na umelé posilnenie imidžu obľúbenosti. Aj keď nemožno spochybňovať právo cenzúry na vlastnom FB, politik usilujúci sa o dôveru ľudí by mal veľmi zvažovať úskalia využívania cenzúry.

Názorná ukážka stavu komentárov po cenzúre na FB Peter Pellegrini (Karol Labaš)

Veď cenzurujú aj iní.....

Dlhodobo sa aktívne vyjadrujem k verejnému dianiu v rôznych diskusiách, predovšetkým na FB. Citlivé sú najmä diskusie na stránkach známych ľudí, ktorí sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku a tak získavať podporovateľov pre svoje politické ambície. Ak z ich prezentácie nadobúdam dojem, že si vypomáhajú manipuláciou, nepravdami či ich názory predstavujú spoločenské riziko, stávam sa ich nepríjemným oponentom. Snažím sa komunikovať slušne a pravdivo. Za to si skôr či neskôr zvyčajne vyslúžim neľútostný zásah cenzúry. Takéto náhle jednostranné ukončenie diskusie si vysvetľujem tým, že som presne „trafil klinec po hlavičke“. Cenzor sa svojím zákrokom nepriamo priznáva, že nie je tým, za ktorého sa vydáva a nezaslúži si dôveru ľudí, ktorých si chce získať.

V mojom prípade sa k cenzúre znížili viacerí verejne pôsobiaci ľudia, ktorým som sa cez FB venoval. Spomeniem napríklad expremiéra Roberta Fica, exministra školstva vo Ficovej vláde Juraja Draxlera (ten taktiež neuspel s petíciou za odstúpenie Matoviča), politológa Eduarda Chmelára, exministra zdravotníctva vo Ficovej vláde a exprimátora Košíc Richarda Rašiho, ale aj neohrozenú bojovníčku za bojkot protikoronových opatrení advokátku Adrianu Krajníkovú. Tí všetci ma umlčali cenzúrou. Aj tak si nepomohli. Prihováram sa im aj naďalej rovnako slušne a pravdivo z náhradného osobného profilu, k používaniu ktorého ma donútili.

Zatiaľ čo vyššiemenovaní ma jednoducho zablokovali a zároveň zmazali všetko, čo som už napísal, pán Pellegrini sa zachoval sofistikovanejšie v nádeji, že si cenzúru nevšimnem. Aj on sa prerátal. Prekukol som jeho nečestné prefíkané praktiky a týmto blogom ich dávam verejne na známosť. Keď v nich bude pokračovať, verím, že sa preráta aj v svojich ambíciách vydobyť si predčasné voľby a v nich dosiahnuť víťazstvo svojej strany. Som totiž presvedčený, že ten, kto vedome robí hlupákov z ľudí, na ktorých dôveru bude vo voľbách odkázaný, jej nie je hoden.

Anketa za predčasné voľby

Len nedávno vzbudila verejné pohoršenie Pellegriniho anketa zacielená na preukázanie občianskeho dopytu po predčasných voľbách. Dôvodom pohoršenia bola možnosť viacnásobného hlasovania jedného signatára. Chyba alebo zámer? Správnu odpoveď našepkáva Pellegriniho nedávna odborná funkcia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Anketa aj napriek tomuto podfuku skončila fiaskom pri 220 tisíc podpisoch, ktoré som stihol zaregistrovať v polovici januára. Dnes je už stránka pre istotu znefunkčnená, aby neúspech ankety neodrádzal ľudí od podpory chystanej petície k vyvolaniu predčasných volieb. Podpisy dôverčivých signatárov sú v nenávratne alebo môžu bez ich vedomia či súhlasu poslúžiť na ktovieaký účel. Už samotným zrušením stránky s podpismi sa podľa mňa signatári ankety stali ďalšou oklamanou skupinou ľudí, z ktorých si pán Pellegrini vedome urobil užitočných hlupákov.

Údajná nutnosť predčasných volieb kvôli zlyhaniu vlády Igora Matoviča

Takéto zdôvodňovanie nutnosti predčasných volieb je vrcholom zavádzania ľudí, zneužívajúc ich frustráciu z pandémie koronavírusu. Politické sily dožadujúce sa mocenskej rošády manipulačným spôsobom personifikujú a spájajú pandémiu s osobou Matoviča, ako keby iné vlády všade vo svete nákazu bez problémov zvládali.

Vzhľadom na to, že táto téma dostáva dostatok mediálnej pozornosti a u mňa by si vyžadovala osobitný blog, bez ďalšej úvahy sa obmedzím iba na konštatovanie môjho presvedčenia. Zo strany Pellegriniho aj Fica sú predčasné voľby predovšetkým nezodpovedným mocenským pokusom o získanie ich stratených politických pozícií. Aj keď uznávam vážnosť určitých dôvodov na nespokojnosť s premiérom, pán Pellegrini by si mal spomenúť na vlastnú skúsenosť, že sa to dá vyriešiť rýchlo a elegantne aj bez predčasných volieb, na ktoré je teraz najnevhodnejšie obdobie. Petícia, prípadne referendum a prípadné voľby prebiehajúce v núdzovom stave nevyhnutne spôsobia politickú a spoločenskú destabilizáciu s nedozernými tragickými následkami v prerušení kontinuity boja s pandémiou.