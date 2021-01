Fico upustil od predčasných volieb, Pellegrini stratil spojenca

Nedočkavý Pellegrini chcel bez prípravy a dokonca v núdzovom stave rozbehnúť petíciu za referendum o predčasných voľbách. Od Fica sa mu za to ušla nakladačka, ktorú od spojenca z rovnakého košiara nečakal ani v najhoršom sne:

„Takto sa to nerobí, do psej matere!“

Namiesto toho, aby mu Fico predviedol, ako sa to robí, nastal nečakaný zvrat, po ktorom Pellegrini s ním už viac nemôže rátať. Robert Fico sa spamätal a zaradil spiatočku. Už nechce prehlbovať politickú krízu, ktorá momentálne panuje na Slovensku. Predčasné voľby teda podľa Fica nebudú, lebo by "bol chaos". A pokračuje: "Existuje vážna obava, že vyústením tejto krízy môžu byť predčasné voľby, ktoré by v súčasných emotívnych pomeroch sprevádzal chaos a nestabilita."

Fico považuje za dôležité, aby bol rešpektovaný hlas ľudí, ktorí svoj hlas odovzdali v parlamentných voľbách. Ja s ním mimoriadne úplne súhlasím.

A rozprávke či fikcii o zodpovednom Ficovi je koniec. Čo povedal v marci 2018 a čo som tu odcitoval, dnes nielenže neplatí, ale platí presný opak. Nie preto, že by dnes nebola ešte horšia, tentokrát pandemická kríza. Ale Ficove slová platili v čase, keď mu išlo o udržanie moci Smeru. Dnes mu ide o návrat k moci, ktorý chce dosiahnuť akýmikoľvek prostriedkami. Vrátane straty pamäte a osobnej cti.